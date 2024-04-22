Кыргызстан ратифицировал соглашение о пребывании на своей территории совместного с Азербайджаном фонда

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров Кыргызстана и Азербайджано-кыргызским фондом развития об условиях пребывания фонда на территории Кыргызстана, передает в понедельник Day.Az.

Цель данного закона состоит в обеспечении благоприятных условий для деятельности Азербайджано-кыргызского Фонда развития на территории страны.

В соответствии с соглашением отмечается, что помещения фонда обладают неприкосновенностью, а представители государственных структур Кыргызстана могут входить в эти помещения для выполнения своих обязанностей лишь с согласия сопредседателей правления фонда со стороны Азербайджана и Кыргызстана.

Более того, в соглашении предусмотрено, что сотрудники и должностные лица фонда, не являющиеся гражданами Кыргызстана, пользуются льготами и привилегиями, иммунитетами, изъятиями и льготами, предоставляемыми в Кыргызстане дипломатическим представителям соответствующего ранга в соответствии с международным правом и действующей в стране практикой.

Также согласно соглашению, ввозимые предметы и прочее имущество, предназначенные для официального использования фондом, освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборами в Кыргызстане в соответствии с порядком, установленным для международных организаций и их представительств.

Отметим, что 11 октября 2022 года было подписано "Соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития".

Напомним, что уставный капитал Азербайджано-кыргызского фонда развития составляет 25 миллионов долларов США.

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