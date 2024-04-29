Нефтяные котировки начали неделю со снижения

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июньского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 0,78% и составила $87,52 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в июле, снизилась на 0,8% и составила $83,18.

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