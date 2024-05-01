Турция сократила импорт СПГ

Потребление природного газа в Турции в феврале выросло благодаря промышленному спросу и коммунальному сектору. Однако в энергетике конкуренцию ему обеспечили угольные ТЭЦ, а также возобновляемые источники - гидравлическая и ветряная генерация, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Турция в феврале 2024 года суммарно закупила 5,337 млрд куб. м природного газа (по трубопроводам и в виде СПГ), что на 11% меньше, чем за второй месяц 2023 года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Импорт снизился после четырех месяцев непрерывного роста.

Мягкая погода стала причиной того, что в феврале республика израсходовала лишь 45 млн куб. м газа из запасов в подземных хранилищах, что в 11 раз меньше, чем годом ранее.

В феврале газ импортировал только один покупатель - госкомпания Botas.

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