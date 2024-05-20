Микаил Джаббаров о потенциале для реализации промышленных проектов между Азербайджаном и Таджикистаном

У Азербайджана и Таджикистана есть потенциал для реализации совместных проектов в легкой, химической и горнорудной промышленностях.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе бизнес-форума "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.

"Промышленные зоны Азербайджана - еще одна прекрасная возможность для взаимодействия на основе взаимных интересов", - сказал он.

Джаббаров отметил, что расположенная недалеко от Бакинского международного морского торгового порта Свободная экономическая зона "Алят" также готова к деловому контакту с международными инвесторами и предоставляет резидентам различные преференции и возможность свободной репатриации доходов.

"Касательно нынешнего состояния торговых взаимоотношений, хотел бы отметить, что в январе-апреле 2024 года товарооборот между нашими странами вырос на 78%. Конечно, учитывая экономические возможности наших стран, у нас существуют широкие возможности для дальнейшего роста товарооборота", - добавил он.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2023 году составил 6,127 миллиона долларов США, что на 2,98 процента больше по сравнению с 2022 годом (5,949 миллиона долларов).

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