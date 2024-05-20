Эксперт прокомментировал потенциал "зеленой" энергетики Абшеронского полуострова

Абшеронский полуостров имеет очень высокий потенциал "зеленой" энергии.

Как передает Day.Az, oб этом сказал Trend в понедельник эколог Махмуд Мехтиев.

"Абшеронский полуостров является центром нефтегазовой промышленности Азербайджана, однако также обладает достаточно высоким потенциалом "зеленой" энергии. Здесь в течение года бывает много солнечных дней. Это создает большой потенциал для установки систем солнечных батарей в урбанизированном регионе. Солнечные энергосистемы могут быть установлены на крышах жилых зданий, в парках и на открытых участках. Побережье Абшеронского полуострова благоприятно для производства ветровой энергии. Это, в свою очередь, создает возможность для добавления новых и возобновляемых источников энергии в энергоснабжение города", - сказал он.

Эколог отметил, что, кроме того, использованная вода, осадки, и натуральные продукты нефтегазовой промышленности могут быть использованы на полуострове для производства биоэнергии.

"Разработка и использование этих потенциальных ресурсов поможет повысить потенциал "зеленой" энергии Абшеронского полуострова и защитить окружающую среду. Это поспособствует быстрому развитию полуострова и увеличению использования "зеленой" энергии", - добавил он.

Отметим, что 9 января 2020 года в Кабинете министров Азербайджанской Республики были подписаны исполнительные договоры между министерством энергетики и компанией ACWA Power Королевства Саудовской Аравии и компанией "Масдар" Объединенных Арабских Эмиратов о реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. Согласно договорам будут реализованы пилотные проекты с компанией ACWA Power по строительству ветровой электростанции мощностью 240 мегаватт, а также с компанией "Масдар" - по строительству 200-мегаваттной солнечной электростанции. По проектам ветровой и солнечной энергетики, в целом, прогнозируется производство 1,4 млрд. киловатт/часов электроэнергии в год.

В 2022 году состоялась церемония закладки фундамента ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт. В обоих мероприятиях принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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