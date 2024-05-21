Азербайджан и Узбекистан подписали ряд документов о сотрудничестве
Азербайджан и Узбекистан подписали ряд документов о сотрудничестве.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, подписание состоялось в ходе II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе.
В частности, были подписаны следующие документы:
1 . Меморандум о взаимопонимании между г. Термез (Узбекистан) и г. Билясувар (Азербайджан) о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах;
2. Меморандум о взаимопонимании между г. Наманган (Узбекистан) и г. Мингячевир (Азербайджан) о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах;
3. Меморандум о взаимопонимании между г. Гулистан (Узбекистан) и г. Физули (Азербайджан) о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах.
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