В парламенте Азербайджана проходит заседание комитета по экономической политике

Сегодня проходит заседание комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает в четверг Day.Az, в повестку дня заседания включен законопроект Азербайджанской Республики "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" (первое чтение).

Отметим, что в заседании также принимают участие министр финансов Самир Шарифов и председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

Напомним, что исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год предлагается утвердить в сумме доходов 35 миллиардов 236 тысяч 394,3 тысячи манатов, а расходов - 36 миллиардов 457 тысяч 956,1 тысячи манатов.

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