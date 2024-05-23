Турция начала бурение новой скважины на шельфе Черного моря

Турция начала бурение новой разведочной скважины на шельфе Черного моря.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара, опубликованной в соцсети X.

"Мы открываем паруса новым открытиям в Черном море. Наше буровое судно "Fatih" начало бурение на газовом месторождении Сакарья в скважине, которую мы назвали "Göktepe-2"", - написал Байрактар.

Турецкий министр также подчеркнул, что наряду с увеличением добычи, продолжится разведка на новых месторождениях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!