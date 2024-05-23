В Азербайджане приступили к работе по приведению туристической отрасли в полную готовность к COP29

Государственное агентство по туризму Азербайджана приступило к работе по приведению туристической отрасли в полную готовность к COP29.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова в ходе пресс-конференции, посвященной размещению иностранных гостей и презентации туристических возможностей в период COP29.

"В целях обеспечения высокой технической организации СОР29, Государственное агентство по туризму приступило к работе по приведению туристической отрасли в полную готовность. Было проверено более 300 объектов размещения в городах Баку и Сумгайыт, из которых около 200 получили звездный рейтинг. Около 40 отелям, не прошедшим квалификацию на звездный рейтинг, предоставлено время на устранение недостатков. В настоящее время планируется начать оценку гостиниц в других регионах", - сказала она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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