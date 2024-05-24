Банк ABB расширяет свою деятельность по повышению качества обслуживания и созданию дополнительных удобств для клиентов в Нахчыванской Автономной Республике, обладающей значительным экономическим потенциалом. В рамках проекта трансформации филиальной сети банк обновил филиал в городе Нахчыван. Филиал начал свою работу в новом здании, расположенном в центре города по адресу: проспект Гейдара Алиева, 13А.

В здании, адаптированном под новую бренд-идентичность и современную концепцию развития банка, созданы все необходимые условия для удовлетворения потребностей индивидуальных и корпоративных клиентов.

Клиенты филиала ABB в Нахчыване могут воспользоваться различными услугами, включая кредитование, расчетно-кассовые операции, вклады, денежные переводы, заказы платежных карт, операции с наличной валютой т.д.

Первый заместитель Председателя Правления АBB Ильхам Габибуллаев отметил, что филиал банка в Нахчыване продолжит вносить свой вклад в развитие банковского сектора региона: "Используя передовой опыт и возможности банка ABB, мы будем предоставлять населению удобные, доступные и качественные услуги, одновременно оказывая поддержку развитию бизнеса в регионе".

На открытии филиала присутствовало также руководство Управления Центрального банка Азербайджанской Республики по Нахчыванской Автономной Республике.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.