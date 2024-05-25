Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

13 мая

1,7

20 мая

1,7

14 мая

1,7

21 мая

1,7

15 мая

1,7

22 мая

1,7

16 мая

1,7

23 мая

1,7

17 мая

1,7

24 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0122 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0037 маната и составил 1,8437 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

13 мая

1,8312

20 мая

1,8497

14 мая

1,8335

21 мая

1,8459

15 мая

1,8397

22 мая

1,8451

16 мая

1,8505

23 мая

1,8405

17 мая

1,8455

24 мая

1,8375

Средний курс за неделю

1,8401

Средний курс за неделю

1,8437

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 на уровне 0,0188 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

13 мая

0,0184

20 мая

0,0187

14 мая

0,0186

21 мая

0,0187

15 мая

0,0186

22 мая

0,0189

16 мая

0,0187

23 мая

0,0188

17 мая

0,0187

24 мая

0,0189

Средний курс за неделю

0,0186

Средний курс за неделю

0,0188

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0528 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

13 мая

0,0526

20 мая

0,0527

14 мая

0,0527

21 мая

0,0528

15 мая

0,0526

22 мая

0,0528

16 мая

0,0528

23 мая

0,0528

17 мая

0,0527

24 мая

0,0528

Средний курс за неделю

0,0527

Средний курс за неделю

0,0528

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