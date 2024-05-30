В США предложили распустить ФРС

В США предложили распустить Федеральную резервную систему из-за инфляции и девальвации доллара. С подобной инициативой выступил конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oн предложил отменить закон 1913 года о создании Федрезерва и упразднить совет управляющих. Действия ФРС, по мнению Мэсси, спровоцировали высокую инфляцию, особенно это проявилось во время пандемии. Тогда ведомство из ничего создало триллионы долларов, чтобы одолжить их Минфину и обеспечить беспрецедентные бюджетные расходы, объяснил конгрессмен. ФРС проводила политику "вертолетных денег, что обернулось девальвацией и инфляцией", добавил он.

"Монетизация долга - это тесно скоординированные усилия Белого дома, Федеральной резервной системы, Министерства финансов, Конгресса, крупных банков и Уолл-стрит", - заявил член палаты представителей. По его словам, сбережения американских пенсионеров испаряются из-за политики ФРС, которая приносит прибыль только богатым и имеющим связи. Соавторами законопроекта о роспуске Федрезерва указаны более 20 конгрессменов-республиканцев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!