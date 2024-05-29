https://news.day.az/economy/1664014.html PASHA Bank назвал сумму кредитов, выделенных на проекты на освобожденных территориях Азербайджана
PASHA Bank назвал сумму кредитов, выделенных на проекты на освобожденных территориях Азербайджана
За последние три года PASHA Bank выдал кредиты на сумму около 120 миллионов манатов на проекты на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.
"За последние три года PASHA Bank выдал кредиты на сумму около 120 миллионов манатов на освобожденные территории Азербайджана, а также выдал гарантии на ряд других проектов", - сказал он.
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