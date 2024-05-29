Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group

29 мая президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой директором по операциям, региональным исполнительным директором компании AD Ports Group Абдулазизом Заидом Аль-Шамси.

Как сообщили Day.Az в SOCAR, на встрече была отмечена важность стратегического партнерства между компаниями, обсуждены вопросы совместного участия и сотрудничества в инфраструктурных проектах в области логистики нефтепродуктов.

Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group.