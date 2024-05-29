https://news.day.az/economy/1664120.html Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group - ФОТО
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group - ФОТО
29 мая президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой директором по операциям, региональным исполнительным директором компании AD Ports Group Абдулазизом Заидом Аль-Шамси.
Как сообщили Day.Az в SOCAR, на встрече была отмечена важность стратегического партнерства между компаниями, обсуждены вопросы совместного участия и сотрудничества в инфраструктурных проектах в области логистики нефтепродуктов.
Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества между SOCAR и AD Ports Group.
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