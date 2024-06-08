Внешнеторговый дефицит США значительно вырос

В апреле 2024 года дефицит внешнеторгового баланса США увеличился на 8,8% к марту и составил $74,6 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство торговли страны.

Это максимальный показатель за полтора года.

По пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составляло $68,6 млрд, а не $69,4 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение дефицита до $76,1 млрд с объявленного ранее мартовского уровня.

Объем экспорта в апреле вырос на $2,1 млрд (на 0,8%), до $263,7 млрд. В том числе выросли поставки за рубеж фармацевтической продукции, электроприборов и полупроводников. Экспорт товаров повысился на $2,2 млрд (до $172,7 млрд), в том числе средств производства - на $1,9 млрд. Экспорт услуг, в том числе туристических и финансовых, уменьшился на $0,2 млрд (до $90,9 млрд).

Объем импорта увеличился на $8 млрд (на 2,4%) и достиг $338,2 млрд. Это было обусловлено ростом закупок легковых автомобилей, телекоммуникационного оборудования и нефти.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце увеличился на $5,9 млрд - до $99,2 млрд, в то время как профицит в сфере услуг уменьшился на $0,1 млрд и составил $24,7 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем опустился на 11% - до $22,1 млрд, с Мексикой - на 5%, до $12,8 млрд. Дефицит в торговле с Евросоюзом увеличился на 11% и достиг $22,5 млрд.

В первом квартале общий размер внешнеторгового дефицита США вырос на 2% (на $5,5 млрд) относительно аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 3,2%, импорт - на 2,9%.

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