Страны ОПЕК+ в мае превысили план добровольных сокращений нефти

Страны ОПЕК+ в мае снизили добычу нефти на 40 тыс. б/с, до 34,55 млн б/с, но превысили план с учетом добровольных сокращений на 630 тыс. б/с. Это следует из данных, представленных в июньском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным МЭА, целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений на май составлял 33,92 млн б/с, а реальная добыча достигла 34,55 млн б/с. Таким образом, превышение плана оказалось на уровне 630 тыс. б/с.

Больше всех свои обязательства по добыче превышают, по оценке МЭА, ОАЭ (на 340 тыс. б/с), Ирак (на 280 тыс. б/с) и Россия (на 170 тыс. б/с).

С первого квартала 2024 года несколько стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но затем она продлевалась и на второй, и на третий квартал.

Кроме того, ряд стран ОПЕК+, также включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2025 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с.

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