Назван объем доходов Госфонда соцзащиты за январь-май

Доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за 5 месяцев этого года выросли на 2,9 процента, или 78 млн манатов по сравнению с прогнозом, составив 2 млрд 768 млн манатов.

Об этом Day.Az сообщили в среду в министерстве.

Было отмечено, что поступления по обязательному государственному социальному страхованию в составе доходов фонда за тот же период выросли на 8,8 процента, или на 187 млн манатов, составив 2 млрд 292 млн манатов.

С января по май расходы фонда составили 2 миллиарда 853 млн манатов, что на 14 процентов, или 347 млн манатов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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