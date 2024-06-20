https://news.day.az/economy/1669369.html АЖД о строительных работах на ж/д Горадиз-Агбенд
АЖД о строительных работах на ж/д Горадиз-Агбенд
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ускоренными темпами продолжает строительные работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЖД.
Сообщается, что работы по строительству железной дороги протяженностью 104,7 км завершены на 56%.
"Ведется строительство около 500 инженерных сооружений, включая крупные мосты вдоль железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, которая свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном", - отмечается в сообщении.
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