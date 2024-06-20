Азиатская валюта упала до рекордно низкого уровня

Курс рупии сбросило до рекордно низкого уровня в результате укрепления доллара. О падении сообщило издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Валюта подешевела на 0,2 процента, до 83,6512 рупии за доллар. Предыдущий минимум составлял 83,5750. Индийский регулятор, хотя и допустил такое ослабление, все же пытается сдержать резкие скачки курса. Валюта остается самой прибыльной в Азии после гонконгского доллара.

Доллар укрепился после того, как Швейцарский национальный банк понизил ставку, в то время как ФРС США так и не перешла к смягчению политики.

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