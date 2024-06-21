Не упустите ипотечный кредит от Yelo Bank! (R)
Если вы искали доступную ипотеку для покупки дома своей мечты, то вам обязательно стоит рассмотреть это предложение от Yelo Bank! Этим летом вы можете воплотить в жизнь свою мечту, взяв кредит всего от 7% годовых.
Выгодный ипотечный кредит от Yelo Bank можно оформить на срок до 25 лет с минимальным первоначальным взносом в 20%. Максимальная сумма кредита составляет 150 000 AZN. Помимо выгодных условий, банк предлагает удобные онлайн-сервисы. Вы можете зайти на официальный сайт банка yelo.az, ввести стоимость квартиры, первоначальный взнос и срок кредита в ипотечный калькулятор, рассчитать платеж и сразу оформить заявку. Кроме того, вы можете вносить ежемесячные платежи в любое время и из любого места с помощью "Онлайн-оплаты по ипотеке" в приложении Yelo.
Не пропустите это предложение! Подайте заявку на кредит, не теряя времени, чтобы воспользоваться ипотечным лимитом. Получить дополнительную информацию об ипотечном кредите и оформить заявку онлайн можно по ссылке: https://bit.ly/yliprs
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