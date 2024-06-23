США предрекли крах

Экономический крах США неизбежен из-за огромного госдолга, заявил бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Таким мнением он поделился на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az.

Выплаты по процентам достигли триллиона долларов, что составляет треть всех налогов Штатов, отметил предприниматель. При этом общий размер госдолга и необеспеченных обязательств США уже сейчас превышает все активы страны вместе взятые.

"Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", - призвал Дотком.

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