https://news.day.az/economy/1673631.html Moody's улучшило прогноз по SOCAR
Moody's улучшило прогноз по SOCAR
Рейтинговое агентство Moody's сегодня изменило прогноз по Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) со стабильного на позитивный, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на агентство.
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