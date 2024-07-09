Moody's улучшило прогноз по SOCAR

Рейтинговое агентство Moody's сегодня изменило прогноз по Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) со стабильного на позитивный, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на агентство.

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