Компании Бразилии проведут переговоры с Бакинским портом в рамках COP29

Ведущие частные компании из Бразилии в составе делегации Национальной конфедерации промышленности Бразилии (CNI) в ноябре 2024 года в рамках СОР29 проведут переговоры с руководством Бакинского международного морского торгового порта (БММТП), имеющего сертификат "Зеленый порт" от морской организации ООН.

Такая договоренность была достигнута 9 июля в ходе визита делегации CNI в БММТП, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на порт.

"Сегодняшние обсуждения были сосредоточены на "зеленых" проектах порта, реализации Среднего коридора и его ключевой роли в глобальном транспортном сообщении. CNI выразила готовность обмениваться знаниями и идеями с экспертами БММТП по статусу "Зеленого порта", устойчивому развитию, ESG, а также в отношении учета выбросов диоксида углерода и решений по сокращению углеродного следа", - сообщили в порту.

Также бразильскую делегацию заинтересовали планы по расширению мощностей, и было решено обсудить эти вопросы и перспективы сотрудничества в ноябре в рамках COP29.

Отметим, что CNI является крупнейшей бразильской бизнес-платформой, представляющей интересы более 200 000 предприятий страны.

Напомним, что COP30 пройдет в 2025 году в Бразилии.

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