Международное исследовательско-консалтинговое агентство Markswebb объявило рейтинг мобильных банковских приложений Азербайджана на 2024 год. Yelo App заняло второе место среди 10 банковских приложений, оцененных по более чем 750 критериям. На онлайн-встрече, организованной агентством, многие существующие функции Yelo App были сравнены с глобальными банковскими приложениями и показаны в качестве примера.

В проведенной оценке особенно подчеркивались простота контроля расходов и доходов по типам транзакций, ускорение выполнения сложных финансовых операций для клиентов и другие преимущества. Стоит отметить, что Markswebb - авторитетное агентство, специализирующееся на оценке и анализе цифровых услуг и продуктов. Исследования агентства ценятся во всем мире за высокую точность. В 2022 году Yelo App было выбрано самым удобным мобильным приложением, набрав высший рейтинг в том же исследовании.

В настоящее время Yelo App является четвертым по популярности мобильным банковским приложением в Азербайджане с более чем 1 миллионом загрузок. Через приложение можно управлять как личными, так и бизнес-аккаунтами одновременно. Клиенты небанковских организаций могут получить карты и кредиты полностью онлайн, не посещая отделение.

Благодаря множеству вариантов оплаты, возврату НДС, справке для посольства, простоте перевода денег внутри страны и за границу, а также ряду других преимуществ, Yelo App обновляет банковский опыт клиентов. В связи с меняющимися потребностями, Yelo Bank продолжит совершенствовать и расширять свои цифровые услуги.

Чтобы скачать приложение Yelo: http://bit.ly/ylmbltb



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