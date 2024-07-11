Открытие паромного сообщения между Грузией и Болгарией важно для эффективности Среднего коридора

Болгария предпринимает шаги по развитию Среднего коридора через планируемое возобновление паромного сообщения с Грузией по Черному морю, сообщает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ.

"Представители Болгарской железной дороги (BDZ), болгарской морской компании P.N.A Ltd и Грузинской железной дороги подписали в Тбилиси соглашение о восстановлении паромного сообщения по Черному морю", - передают СМИ.

Паромное, а также железнодорожное сообщение между Болгарией и Грузией играют важную роль в логистике товаров, перевозимых по Черному морю. Восстановление паромного сообщения также жизненно важно с точки зрения повышения эффективности Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор), отмечается по итогам встречи экспертов Болгарии и Грузии в Тбилиси.

Сроки будут уточнены позже.

Отметим, что Средний коридор действует больше 10 лет, но в последние два года - с повышенной активности из-за новых геополитических реалий.

В 2023 году по нему прошло 2,7 млн тонн грузов (рост на 86%), в 2024 году грузопоток может превысить 4,2 млн тонн.

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