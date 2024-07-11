В последнем отчете, опубликованном международным рейтинговым агентством Moody's 5 июля 2024 года, изменив прогноз долгосрочного кредитного рейтинга страны со "стабильного" на "позитивный", был оценен на уровне "Ba1". Также отмечалось, что макроэкономический показатель страны увеличился.

Агентство подтвердило прогноз долгосрочного депозитного рейтинга первого банка страны Kapital Bank в местной и иностранной валюте, изменив его со "стабильного" на "позитивный" на уровне "Ba2". Также следует отметить, что рейтинг базовой кредитной оценки (BCA) банка утвержден на уровне "Ba3", а рейтинг долгосрочного контрагентного риска (LT-CRR) - на уровне "Ba1". В своем отчете агентство в качестве положительных моментов отметило качество кредитного портфеля банка, общую достаточность капитала, подкрепленную сильными и стабильными капитальными ресурсами банка, а также высокие показатели рентабельности при эффективном управлении активами.

Что касается показателей, опубликованных агентством Standard & Poor'S (S&P) 2 июля 2024 года, то долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Kapital Bank подтверждены на уровне "BB-/B". Это не только подчеркивает сильные и стабильные финансовые возможности банка и увеличение его кредитного портфеля, но и говорит о будущих позитивных перспективах банка. Агентство особо подчеркнуло ожидания укрепления позиции банка в финансовом секторе на ближайшие 12-18 месяцев.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.