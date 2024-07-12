Финансовый поток в Азербайджане значительно возрос

Во втором квартале этого года финансовый поток в Азербайджане достиг 26,5 миллиарда манатов, что на 18,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным ЦБА, наибольшая доля в общих поступлениях за прошлый квартал пришлась на сектора государственного управления и обороны (27,9%), оптовой и розничной торговли (15,1%) и строительства (11,7%).

За последний год значительный вклад в увеличение доходов внесли сферы государственного управления и обороны (рост на 1,6 миллиарда манатов) и строительства (рост на 722,8 миллиона манатов).

Отметим, что Национальный банк Азербайджанской Республики был создан указом Президента Азербайджанской Республики "О создании Национального банка Азербайджанской Республики" от 11 февраля 1992 года и был переименован в "Центральный банк Азербайджанской Республики" в связи с вступлением в силу Акта референдума Азербайджанской Республики от 18 марта 2009 года "О внесении дополнений и изменений в Конституцию Азербайджанской Республики".

Основная цель Центрального банка - поддержание ценовой стабильности в пределах полномочий, установленных законом.

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