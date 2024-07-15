В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ

В январе - июне 2024 года производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе гидростанциями превысило 2,032 миллиарда киловатт-часов.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в "Х" министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что за отчетный период ГЭС было выработано 1,581 миллиарда киловатт-часов, ВЭС - 29,7 миллиона киловатт-часов, СЭС - 286,6 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - 135 миллионов киловатт-часов.

Отметим, что доля сектора ВИЭ в общем производстве электроэнергии в Азербайджане за отчетный период составила 15 процентов.

В целом производство электроэнергии в Азербайджане составило 13,557 миллиарда киловатт-часов, в отчетном периоде 2024 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 444 миллиона киловатт-часов, в то время как импорт составил 96,4 миллиона киловатт-часов.

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