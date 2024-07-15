В связи с COP29 в Баку проводится интенсивная работа.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на брифинге, посвященном конкурсу "Международные инициативы, связанные с COP29".

У.Тагиева отметила, что в оргкомитет COP29, наряду с государственными органами, входят представители гражданского общества, неправительственных организаций (НПО), академических кругов.

По ее словам, в частности, чтобы принять во внимание идеи НПО, а также создать условия для их вклада в процесс COP29, министерство экологии и природных ресурсов совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана приняло решение о проведении грантового конкурса "Международные инициативы, связанные с COP29".

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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