Министр энергетики Словении об участии страны в работе COP29

COP29 является важной вехой в коллективных усилиях по реализации Парижского соглашения.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend сказал министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер в ходе визита в Баку.

"Мы добились значительного прогресса на прошлогодней конференции сторон, но мы знаем, что не можем позволить себе стоять на месте и, конечно же, не можем позволить себе отступить.

Словения, как член Европейского союза, будет активно способствовать успеху COP29. Мы должны достичь новой финансовой цели, которая поможет развивающимся странам реализовать свою будущую климатическую политику и меры. Словения демонстрирует свою приверженность климатическому финансированию, примером чего является, среди прочего, ее обязательство перед Фондом потерь и ущерба. Будучи одним из самых маленьких доноров по размеру страны, это обязательство служит важным сигналом в сложной многосторонней ситуации", - сказал он.

Кумер упомянул, что достижение прогресса в смягчении последствий также имеет ключевое значение.

"В ЕС мы в настоящее время обсуждаем новую климатическую цель на 2040 год, которая станет основой для амбициозного Национального определяемого вклада (NDC), который должен быть представлен вовремя. Все эти элементы, вместе с активным продолжением прошлогоднего первого процесса глобального подведения итогов, составят пакет для успешного проведения COP29. В ходе встречи с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым мне сообщили, что подготовка продвигается очень хорошо. Я предложил ему и его команде любую помощь со стороны Словении", - подчеркнул Кумер.

По его словам, словенская команда полностью готова конструктивно участвовать в переговорах и политических инициативах и способствовать успешному исходу председательства Азербайджана в COP.

"Мы также приветствуем инициативу Азербайджана по проведению Дня мира и гендерного равенства. Кроме того, мы активно поддерживаем участие молодежи и вовлечение гражданского общества в COP29. И последнее, но не менее важное: такие сектора, как водное хозяйство и сельское хозяйство, имеют первостепенное значение как для Словении, так и для Азербайджана. Мы стремимся продвигать программы в этих областях, понимая, что отраслевые подходы играют все более важную роль в борьбе с изменением климата", - сообщил он.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.