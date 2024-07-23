В Азербайджане изменены правила таможенного декларирования товаров

Увеличено число случаев, когда после осуществления таможенными органами пропуска товара допускаются внесение изменений в таможенную декларацию или ее отзыв.

В связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила декларирования товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу", сообщает Day.Az.

Так, это в том числе нижеследующие случаи:

- если декларант должен исполнить свои обязательства, связанные с помещением товаров под соответствующую таможенную процедуру, в течение трех лет после пропуска товаров;

- при наличии решения таможенного органа о возврате уплаченных таможенных платежей по таможенной задолженности;

- если в результате проведенного таможенного аудита необходимо внести коррективы в данные, зарегистрированные в таможенной декларации;

- при наличии вступившего в законную силу решения вышестоящего таможенного органа или суда.

Если в результате таможенного аудита будет установлено, что товары не были помещены под надлежащую таможенную процедуру, таможенная декларация будет аннулирована после пропуска товаров.

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