Для COP29 Азербайджан готовит документ о своей позиции по рынку труда и гендерному равенству

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана при содействии Международной организации труда (МОТ) планирует подготовить документ о позиции Азербайджана по рынку труда и гендерному равенству в рамках борьбы с изменением климата в преддверии COP29.

Об этом в среду передает Day.Az со ссылкой на сообщение минтруда и соцзащиты с семинара "Содействие гендерно-чувствительному и справедливому переходу к экологической устойчивости в Азербайджанской Республике" в рамках проводимых в стране в 2024 году мероприятий "29 разговоров о климате: Дорога к COP29".

Выступивший сегодня в ходе первого дня двухдневного семинара заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что негативные последствия изменения климата в настоящее время являются одной из глобальных проблем.

"Наряду с решением проблем изменения климата, касающегося всех слоев общества, важен и справедливый подход к гендерным принципам и вовлечение всех слоев населения в процессы по достижению экологической устойчивости", - подчеркнул он.

В семинаре приняли участие постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Джаваншир Алхасов, глава управления развития предпринимательства и специалист по "зеленым" рабочим местам Регионального бюро МОТ для Восточной Европы и Центральной Азии Кристина Мартинес.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая сыграет важную роль в мобилизации международного сообщества для достижения прогресса в борьбе с изменением климата.

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