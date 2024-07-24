Председательство Азербайджана в COP29 может посодействовать достижению целей по климатическому финансированию

Председательство Азербайджана в COP29 может посодействовать достижению поставленных целей по климатическому финансированию.

Об этом сказал в Баку исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стил, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В ходе COP28 в Дубае были заявлены новые финансовые цели в борьбе с изменением климата. Мы хотели бы, чтобы к 2030 году определенная часть наших ожиданий по климатическому финансированию оправдалась. Мы должны добиться прогресса на COP29, которая пройдет в Баку. Финансы являются ключевой темой в этом году, и председательство Азербайджана должно поддержать и способствовать решению", - отметил Стил на встрече с молодежью в Баку.

По его словам, перед COP29 идёт разработка новых климатических планов.

"То, что будет разработано в текущем году, и что будет представлено в Бразилии в следующем году - это новый этап климатических планов. В эти планы входят и определенные на национальном уровне вклады (NDC). Их реализация нацелена на то, чтобы к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов. "Тройка" председательства COP - ОАЭ, Азербайджан и Бразилия - помогают ООН достичь этих амбициозных, но необходимых целей. Каждая из сторон-председателей COP несет ответственность за выполнение, так же, как и РКИК ООН", - отметил Стил.

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