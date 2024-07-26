Запасы нефти в США снизились

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Товарные запасы бензина снизились на 5,57 млн баррелей и составили 227,42 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,75 млн баррелей, до 125,31 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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