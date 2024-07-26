США в мае экспортировали около 10,4 млрд куб. м СПГ

США в мае 2024 года экспортировали 367,7 млрд куб. футов (около 10,4 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 0,3% выше показателей аналогичного месяца 2023 года, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Экспорт СПГ в мае 2024 года оказался на 21% выше, чем в апреле, и на 0,3% больше, чем в мае 2023 года. Всего было отправлено 122 танкера с СПГ.

Основными направлениями поставок стали - Индия (45,3 млрд куб. футов, или 1,28 млрд куб. м), Япония (41,2 млрд куб. футов, или 1,17 млрд куб. м), Нидерланды (37,7 млрд куб. футов, или 1,07 млрд куб. м), Южная Корея (28,4 млрд куб. футов, или 0,8 млрд куб. м) и Германия (26,2 млрд куб. футов, или 0,74 млрд куб. м). На эти страны пришлось 48,6% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в мае выросла до 50,8% по сравнению с 37,5% в апреле, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу снизилась - 38,3% в мае. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - мае 2023 года США экспортировали около 1,796 трлн куб. футов СПГ (50,83 млрд куб. м), что на 1,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. США с начала года экспортировали в Европу 29,3 млрд куб. м СПГ (57,7% от общего объема), в Азию - около 17,1 млрд куб. м (34% от общего объема).

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