Азербайджан и Казахстан обсудят совместный экспорт сельхозпродукции на мировой рынок.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Центра аграрных инноваций при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Анар Джафаров в ходе азербайджано-казахстанского сельскохозяйственного форума.

"Азербайджан закупает зерно в Казахстане. Мы должны обсудить вопрос совместного экспорта нашей продукции на мировые рынки", - подчеркнул он.

По его словам, страны активно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе Организации тюркских государств (ОТГ). Так, азербайджанский город Губа в настоящее время является сельскохозяйственной столицей ОТГ.

"Хочу отметить, что сегодня здесь принимают участие около 20 самых крупных компаний. Они заинтересованы в реализации проектов как на территории Азербайджана, так и совместных проектах с Казахстаном", - добавил Джафаров.

Отметим, что сегодня в Баку в посольстве Казахстана проходит азербайджано-казахстанский сельскохозяйственный форум.

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