Азербайджан пригласил Сербию в проект "зелёного" энергетического коридора

Азербайджан пригласил Сербию присоединиться к проекту по транспортировке "зелёной" энергии - "Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания межправительственной комиссии (МПК) Азербайджан-Сербия в Баку азербайджанский сопредседатель МПК Сахиль Бабаев.

Он отметил, что этот вопрос был в числе тем двусторонних переговоров, и участие Сербии в проекте было бы очень полезно.

В ходе заседания МПК замминистра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов отметил, что работа по проекту "зелёного" энергетического коридора идёт успешно, в нее пока официально вовлечены правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. "В сентябре в Бухаресте будет очередная встреча по данному проекту, и будет официально создано СП. До конца года будет завершена разработка ТЭО энергокоридора", - сказал он.

Штаб-квартира СП будет находиться в Бухаресте, она будет создана в сентябре 2024 года.

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