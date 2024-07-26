Госкомиссия по реализации проектов ВИЭ обсудила в минэнерго Азербайджана актуальные вопросы

Актуальные вопросы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) были в центре внимания заседания в министерстве энергетики комиссии, созданной Указом Президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах, связанных с реализацией проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-релиз минэнерго Азербайджана, в ходе заседания под председательством главы комиссии, министра энергетики Парвиза Шахбазова, была дана информация о проведении аукционов по ВИЭ, о проделанной работе по интеграции проектов "зеленой" энергетики в электросеть страны, обсуждены основные положения Национального плана действий по электромобильности.

"Также прошел обмен мнениями о проделанной работе по проекту солнечной электростанции "Шафаг", реализуемому компанией bp и другим текущим вопросам", - сообщили в минэнерго.

В заседании приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, юстиции, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, цифрового развития и транспорта, специалисты Госкомитета по градостроительству и архитектуре, Центрального банка, ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг".

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