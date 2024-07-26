Посольство США поддерживает образовательные и экономические программы в области STEM в Азербайджане

Мы поддерживаем образовательные и экономические программы в области STEM в Азербайджане.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности заместителя главы миссии посольства США в Азербайджане Билл Мурад на церемонии вручения дипломов Школы кодирования ThinkYoung, организованной некоммерческой организацией ThinkYoung в партнерстве с аэрокосмической компанией Boeing.

Билл Мурад отметил, что одним из ярких примеров сотрудничества США в Азербайджане является финансируемая посольством программа под названием Technovation for Azerbaijan. Она предназначена для подростков и студентов в регионах Азербайджана.

"Я очень рад видеть, как крупная компания Boeing поддерживает STEM-обучение для молодого поколения Азербайджана. Компания Boeing является стратегическим партнером быстро развивающегося авиационного сектора Азербайджана и вносит свой вклад в расширение маршрутов, сети и повышение операционной эффективности", - отметил представитель посольства США.

По его словам, посольство высоко оценивает дополнительную приверженность компании социальной активности в Азербайджане.

Отметим, что с 22 по 26 июля ThinkYoung и Boeing провели свои первые занятия в школе кодирования в Каспийском регионе и Центральной Азии.

В рамках программы в Баку азербайджанские школьники в возрасте от 10 до 17 лет прошли занятия по кодированию, включая уроки по разработке веб-сайтов и игр.

Помимо востребованных цифровых навыков, учащиеся также обучались английскому языку и приобрели навыки, которые помогут им в будущей карьере в сфере технологий, авиации и других областях STEM.

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