Запасы газа в Европe увеличились

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 84%.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейскую ассоциацию операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 84,12% (на 9,18 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится около 92,5 млрд куб. м газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!