Банк Японии неожиданно повысил ставку

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,25% с 0-0,1% по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания, говорится в заявлении регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Руководители центробанка единогласно выступили за такое повышение краткосрочной ставки по депозитам коммерческих банков.

Эксперты, по данным Trading Economics, не ожидали ее изменения.

Банк Японии также заявил, что сократит ежемесячные объемы выкупа гособлигаций до 3 трлн иен ($20 млрд) в январе-марте 2026 года с нынешних 6 трлн иен для нормализации денежно-кредитной политики.

С августа текущего года японский ЦБ будет размещать оферты на покупку пяти- и десятилетних бумаг на 400 млрд иен за сессию. Сейчас этот показатель составляет 400-550 млрд иен.

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