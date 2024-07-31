ЦБ спрогнозировал экономический рост Азербайджана в 2024 году

Экономический рост в Азербайджане в 2024 году ожидается на уровне 3,5-4%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 5,5-6%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил председатель Центробанка Талех Кязимов на пресс-конференции.

"В следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) страны прогнозируется на уровне 2-2,5%, в том числе на уровне 4-5% в ненефтегазовом секторе", - отметил он, добавив, что прогноз был скорректирован летом (прежний прогноз был в апреле).

Кязимов также сообщил, что средняя цена 1 барреля нефти на мировом рынке в этом году ожидается на уровне 84,9 доллара США, а цена 1000 кубометров природного газа - на уровне 290,1 доллара США.

"Наши прогнозы на 2025 год составляют 83,8 доллара США и 233,5 доллара США соответственно", - сообщил председатель правления ЦБА.

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