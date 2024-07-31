ЦБ Азербайджана не считает нецелесообразным ужесточать денежно-кредитную политику

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) считает нецелесообразным ужесточать денежно- кредитную политику.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязимов.

"Мы знакомы с последними рекомендациями Fitch Ratings, которая считает, что структура денежно-кредитной политики в Азербайджане остается слабой по сравнению с сопоставимыми странами рейтинга BBB-. Мы считаем, что ситуация на финансовом рынке страны и ситуация с инфляцией не приводят к необходимости ужесточения денежно-кредитной политики", - отметил Кязимов.

Он добавил, что по утонченному прогнозу ЦБА, инфляция в 2025 году будет 5,4-5,5 процента против прежнего прогноза в 4,7 процента, что соответствует ожиданиям международных финансовых институтов.

"В 2024 году мы ждём инфляцию в 5,4 процента, ранее в апреле прогнозировали 3,5 процента, но летом уточнили этот прогноз", - сообщил Кязимов.

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