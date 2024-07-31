Талех Кязимов о причинах роста спроса на валюту на аукционах Центробанка

Глава правления Центробанка Азербайджана Талех Кязимов прокомментировал рост спроса на валюту на валютных аукционах Центробанка с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Более чем двукратное увеличение спроса на валютных аукционах, в основном, связано с выполнением обязательств перед государственным бюджетом", - сказал на пресс-конференции Кязимов.

Он сообщил, что с начала этого года только местные компании и частные предприниматели заплатили 800 миллионов долларов США, чтобы закрыть свои долги перед иностранными партнерами.

"Кроме того, государство выплатило более 1 миллиарда манатов по внешнему долгу. Все это влияет на увеличение продаж на валютных аукционах", - сказал Кязимов.

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