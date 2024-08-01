Банк ABB запустил новую лотерейную кампанию. Лотерея "Стань акционером Банка ABB и увеличь свои шансы на выигрыш!" продлится до 10 сентября 2024 года. В течение этого времени инвесторы, заказавшие акции Банка ABB, получат шанс выиграть денежный приз до 5000 AZN.

Даты тиражей:

- 1-й тираж: 01.08.2024 - 10.08.2024 (розыгрыш 15.08.2024 в 17:00);

- 2-й тираж: 11.08.2024 - 20.08.2024 (розыгрыш 23.08.2024 в 17:00);

- 3-й тираж: 21.08.2024 - 31.08.2024 (розыгрыш 05.09.2024 в 17:00);

- 4-й тираж: 01.09.2024 - 10.09.2024 (розыгрыш 15.09.2024 в 17:00).

Согласно правилам лотереи, каждый заказ акции дает клиенту один шанс на выигрыш. Клиенты могут купить от 100 до 400 000 акций. Накопленные шансы суммируются по окончании каждого периода тиража, и в лотерее участвует соответствующее количество шансов. Каждый клиент может выиграть только один раз в каждом тираже.

Тиражи будут проводиться в прямом эфире на корпоративной странице Банка ABB в Facebook. Победители будут выбраны случайным образом с помощью программного обеспечения, а выигрыши будут переведены в виде денежных средств на активные дебетовые карты Банка ABB или счета "Faydalı кешбэк".

Призовой фонд в каждом тираже одинаков:

- 1 человек - 5000 AZN

- 1 человек - 3000 AZN

- 1 человек - 2000 AZN

- 47 человек - 100 AZN

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.