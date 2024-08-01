ОПЕК+ может приостановить решение о постепенном восстановлении добычи нефти

Страны ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета альянса подтвердили, что могут приостановить или отменить постепенное восстановление с октября 2024 года добровольно сокращенных объемов добычи нефти в зависимости от рыночных условий. Это следует из итогового коммюнике, опубликованного на сайте ОПЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С октября 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, планирует постепенно начать восстанавливать добычу нефти. С первого квартала 2024 года эти страны добровольно снижают производство на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с).

"Комитет будет внимательно следить за исполнением решения о корректировке производства, принятого на министерской встрече 2 июня 2024 года, включая дополнительные добровольные сокращения, анонсированные некоторым странам ОПЕК и "не ОПЕК", и будет продолжать оценивать рыночные условия", - отмечается в коммюнике.

Мониторинговый комитет также отметил готовность Ирака, Казахстана и России полностью компенсировать недосокращенные объемы добычи нефти.

Следующее заседание министерского мониторинга ОПЕК+ назначено на 2 октября.

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