Безработица в США в июле достигла максимума с 2021 года

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 114 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест выросло на 179 тыс., а не на 206 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3% с июньских 4,1%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июле на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%.

Количество рабочих мест в частном секторе в июле увеличилось на 97 тыс., в государственном - на 17 тыс.

Рост в здравоохранении составил 55 тыс., в социальной сфере - 9 тыс., в строительном секторе - 25 тыс., в транспортном и логистическом - 14 тыс. При этом в горнодобывающем и нефтегазовом секторах, промышленном производстве, сферах оптовой и розничной торговли, в сфере профессиональных и деловых услуг, в досуговом и гостиничном бизнесе число рабочих мест изменилось незначительно.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле увеличилась на 0,2% относительно предыдущего месяца и достигла $35,07. В годовом выражении показатель вырос на 3,6% - минимально с мая 2021 года. В июне повышение составило 0,3% в помесячном и 3,8% в годовом выражении.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июле уменьшилась до 34,2 часа с 34,3 часа в предыдущие три месяца.

Доля участия населения в рабочей силе поднялась до 62,7% с июньских 62,6%.

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