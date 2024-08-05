Кыргызстан рассматривает возможности использования Среднего коридора.

Как сообщает Day.Az, об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции по итогам работы министерства в первом полугодии 2024 года.

"На данный момент весь грузопоток идет через южный коридор: грузы направляются в Иран, затем в Турцию и далее в Европу, а обратно по тому же маршруту. Однако рассматриваются альтернативные маршруты, которые могли бы ускорить транспортировку. Один из них - средний коридор, проходящий через Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Кавказ", - отметил министр.

По его словам, эти проекты активно обсуждаются с европейскими партнерами и странами Центральной Азии.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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