Опасное последствие обвала мировых бирж

Паника инвесторов на фоне обвала мировых фондовых бирж может привести к замедлению роста мировой экономики, сообщает Day.Az со ссылкой на Financial Times.

"Инвесторы преувеличивают риски краха мировой экономики, однако их страхи могут стать пророчеством, если центральные банки не смогут сдержать последствий [распродажи]", - пишет издание.

Сгладить углы можно за счет формирования у игроков рынка позитивных ожиданий в том числе во время устных выступлений, отметили в издании.

Отличной площадкой для этого, по мнению экспертов, будет симпозиум, который запланирован на 22-24 августа в Джексон-Хоул (США). Участие в нем примут главы мировых ЦБ.

Накануне, 5 августа, японский индекс Nikkei обвалился на 12,4%. Вслед за Азией рухнули и европейские биржи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!