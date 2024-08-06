В рамках COP29 состоится форум энергетических инвестиций ЦА и Азербайджана

В рамках COP29 будет проведен "Форум энергетических инвестиций Центральной Азии и Азербайджана".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об этом сказал заместитель министра энергетики Орхан Зейналов в ходе первого заседания министров энергетики стран Центральной Азии в Астане.

Заместитель министра отметил, что политическая воля глав государств открывает широкие возможности для углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества стран, подчеркнул перспективы развития партнерских отношений между странами.

"В рамках COP29 планируются глобальные инициативы и мероприятия высокого уровня, посвященные переходу на "зеленую" энергетику, и в этом контексте будет проведен "Форум энергетических инвестиций Центральной Азии и Азербайджана", - сказал он.

Отмечается, что также были обсуждены работы по созданию "зеленого" энергетического коридора "Азербайджан-Центральная Азия-Европа" и следующие шаги в этом направлении.

Было подчеркнуто, что проект Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном согласован, утверждено Техническое задание для подготовки предварительного технико-экономического обоснования проекта, а итальянская компания "CESI" выбрана для его разработки.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!